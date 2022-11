Momenti di paura durante Ginestra-Cerbaia: necessario anche il Pegaso per soccorrere il capitano ospite

LASTRA A SIGNA – Momenti di paura, oggi pomeriggio, al campo sportivo della Ginestra Fiorentina, in occasione del derby valido per girone D del campionato di Prima categoria fra i padroni di casa e il Cerbaia. E’ successo tutto quando a causa di un infortunio occorso a Francesco Lotti, capitano della squadra ospite, si è reso […]

LASTRA A SIGNA – Momenti di paura, oggi pomeriggio, al campo sportivo della Ginestra Fiorentina, in occasione del derby valido per girone D del campionato di Prima categoria fra i padroni di casa e il Cerbaia. E’ successo tutto quando a causa di un infortunio occorso a Francesco Lotti, capitano della squadra ospite, si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso. Il capitano della squadra chiantigiana, infatti, alla mezz’ora del primo tempo era stato colpito da una gomitata sul collo, all’altezza del pomo d’Adamo. Uno scontro di gioco che lo aveva costretto a lasciare il campo pochi minuti dopo. Il giocatore, una volta in panchina, ha manifestato difficoltà a parlare e a respirare in modo ottimale, rendendo necessario chiamare un’ambulanza. Non essendo disponibile un’ambulanza con medico a bordo, dopo l’arrivo di questa (con soli volontari) è stato quindi necessario contattare i servizi di soccorso, che hanno inviato sul posto l’elisoccorso Pegaso, interrompendo la gara intorno al 60’ per consentire l’atterraggio sul terreno di gioco.