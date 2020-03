“Mondi Destro. L’invisibile visibile” alla biblioteca CiviCa

CALENZANO – Oggi, lunedì 2 marzo, alle 17 in sala polivalente della Biblioteca CiviCa si inaugura la mostra artistica “Mondi Destro – L’invisibile visibile” di Deborah Ventavoli, Sophie Rose e Silvia Biagioni. Domani, martedì 3 marzo, alle 17 in sala polivalente gli Amici di CiviCa presentano “Cosimo il Vecchio: il banchiere e l’ascesa della famiglia ai vertici del governo cittadino”. Conferenza a cura di Marzia Garuti, storica dell’arte.

Mercoledì 4 marzo, alle 17 in sala polivalente, in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, gli Amici di CiviCa presentano “È bello essere donna”, letture a cura del gruppo “Leggend…ari”. Sempre mercoledì 4 marzo, alle 21 in ala polivalente si terrà il laboratorio di espressione corporea “Le città visibili”, ispirato al racconto “Le mura di Anagoor” di Dino Buzzati, a cura di Lorella Rapisarda. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

Giovedì 5 marzo alle 15 in sala polivalente l’appuntamento è con il Cineclub per ragazzi (12-15 anni) promosso da MoveJob, con la proiezione di “Ready player one” di Steven Spielberg. Sempre giovedì 5 marzo alle 18 in biblioteca si terrà un incontro con Stefania Aphel Barzini, autrice del libro “L’ingrediente perduto”, a cura del Teatro delle Donne. Sempre giovedì 5 marzo alle 21 in biblioteca si terrà il terzo incontro dedicato a “Gianni Rodari, Lino Picco e il compagno Benelux. Storia di uno scrittore”, a cura di Lorenzo Degl’Innocenti. Venerdì 6 marzo, in occasione della Giornata Europea dei Giusti, alle 17 in sala polivalente, si terrà un incontro pubblico con Cecilia Strada, intervistata dal giornalista di Tele Iride Alessio Poggioni.

Sabato 7 marzo alle 10 in sala polivalente si terrà l’evento “Tecniche trasformative interiori”, metodi creativi al servizio del benessere delle crescita personale, con Deborah Ventavoli, Sophie Rose e Silvia Biagioni.