Mondiali di nuoto a Budapest: anche una lastrigiana nell’Italia medaglia di bronzo nella staffetta mista del fondo

LASTRA A SIGNA – L’Italia vince la medaglia di bronzo nella staffetta mista 4×1,5 chilometri del nuoto di fondo in acque libere ai Mondiali di Budapest e festeggia anche Lastra a Signa, visto che del quartetto azzurro fa parte anche una lastrigiana, Ginevra Taddeucci. Insieme a Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri hanno chiuso infatti alle spalle della Germania vincitrice in 1h04’40” e dell’Ungheria che ha beffato gli azzurri al fotofinish e ha conquistato così la medaglia d’argento. I quattro azzurri sono tutti nuotatori delle Fiamme Oro, gareggiano infatti per il gruppo sportivo della Polizia di Stato.

“Una grande soddisfazione e un grande orgoglio per tutti i lastrigiani, – ha scritto su Facebook il sindaco Angela Bagni – la nostra concittadina Ginevra Taddeucci ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta 4×1,5 km in acque libere ai mondiali di nuoto in corso a Budapest. Un grande risultato sportivo per il quale mi sono voluta congratulare personalmente con lei telefonicamente, portandole anche gli attestati di stima di tanti lastrigiani che mi hanno scritto in questi giorni. Avremo modo come comunità di dare un riconoscimento a Ginevra per questo grande risultato in una prossima seduta del consiglio comunale”.