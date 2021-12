SIGNA – “Ottantatré secondi da vivere tutti d’un fiato”: a scriverlo, sul proprio sito Internet, è la Federazione italiana nuoto per commentare l’impresa degli azzurri nella 4×50 stile libero ai Mondiali di Abu Dhabi. E fra i “quattro moschettieri”, a salire sul gradino più alto del podio, sul tetto del mondo, c’è anche un signese: Leonardo Deplano. “Un lampo o poco più per favolare di quattro azzurri lì dove si osava sperare, forse sognare: sul tetto del mondo. Leonardo Deplano (21”37), Lorenzo Zazzeri (20”42), Manuel Frigo (21”21) e uno strepitoso Alessandro Miressi (20”61 per una chiusura da urlo) portano la 4×50 stile libero all’oro in 1’23”61; battute la Russia, seconda in 1’23”75, l’Olanda, terza in 1’23”78, e soprattutto gli Stati Uniti, campioni uscenti e primatisti del mondo, quarti in 1’23”81. Una medaglia d’oro mai vista con l’Italia che resta sul podio iridato della specialità quattro anni dopo il terzo posto griffato ad Hangzou da Santo Yukio Condorelli, Andrea Vergani e gli stessi Zazzeri e Miressi che nuotarono il record assoluto in 1’23”90. Una prestazione comunque strepitosa delle schegge azzurre che conferma anche l’ottimo stato di salute del settore velocità”.

Soddisfazione per il successo della squadra azzurra e, naturalmente, per l’atleta di casa, è stata espressa anche dall’amministrazione comunale signese: “Le vittorie di Deplano sono un grandissimo orgoglio per tutta la comunità di Signa, – commentano il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore allo sport Marinella Fossi – vincitore di una medaglia d’oro, una d’argento e una di bronzo agli ultimi mondiali di Abu Dhabi: Deplano merita un sincero riconoscimento delle sue vittorie da parte dell’amministrazione comunale e della sua comunità. Un ragazzo giovane ma di grande talento cui auguriamo un futuro sempre più brillante e pieno di vittorie come questa”.