Mondo Convenienza. Cgil “La questione deve essere risolta come questione sindacale”

CAMPI BISENZIO – “Siamo convinti che la questione debba essere risolta come questione sindacale e non di ordine pubblico, per questo riteniamo che il tavolo nazionale programmato il 15 settembre (tra Mondo Convenienza e sindacati di categoria confederali nazionali) sia l’occasione perché l’accordo siglato tra le parti il 31 luglio (in cui l’azienda si è impegnata a far applicare i contratti nazionali di lavoro ai suoi fornitori) trovi la definitiva messa in pratica, con la formalizzazione da parte dei fornitori stessi ad adempiere a questa volontà”: lo affermano in una nota Cgil Firenze, Filcams Cgil, Filt Cgil Firenze. “Applicare i contratti nazionali firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,- conclude la nota – strettamente connessi alla tipologia di attività svolta (in questo caso attinente alla dimensione logistica), è la strada giusta per ripristinare condizioni di legalità e di lavoro equo”.