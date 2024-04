Monia Catalano: “Noi l’unica, vera alternativa al governo del territorio e a una svolta civica”. Cinque le liste a sostegno

SIGNA – E’ stata la zona del Crocifisso, presso il chiosco Frigus, a ospitare i tavoli tematici indetti dalla candidata a sindaco Monia Catalano. “Un momento di condivisione e di dialogo aperto insieme ai cittadini – si legge in una nota – e che hanno dimostrato con la loro presenza di voler dare un contributo diretto al futuro di Signa”. Dodici in tutto i tavoli, “essendo la partecipazione la linea guida e la vera novità del progetto di Monia Catalano”. “Non posso nascondere il mio entusiasmo per l’ampia partecipazione, – ha detto – sono onorata ed entusiasta di vedere tanti cittadini impegnati attivamente nel proporre il loro punto di vista per un futuro a breve, come a lungo termine, della nostra città. Ogni tavolo tematico ha rappresentato una tessera fondamentale del mosaico programmatiche stiamo costruendo insieme per Signa e i risultati sono stati di grande aiuto per me e per tutta mia la coalizione, a dimostrazione che poco alla volta il mio e il nostro messaggio sta prendendo piede nella nostra comunità, e questo non può che essere motivo di nostra grande soddisfazione, anche nel vedere una nuova “effervescenza” politica e sociale”

I temi trattati hanno spaziato dal sociale alla pianificazione urbanistica, dall’istruzione all’incentivo alle imprese, dalla tutela ambientale alla sicurezza, “ma soprattutto si è parlato di cose semplici da fare nell’immediato, dimostrando l’impegno dei signesi che, attraverso il nostro progetto, deve crescere verso un progresso responsabile, ma soprattutto condiviso. Il dialogo aperto e costruttivo ha permesso di raccogliere idee preziose che saranno senz’altro, come nelle nostre intenzioni, integrate nel programma elettorale che presenteremo nei prossimi giorni agli elettori, tema per tema, sicuri che l’unica, vera alternativa al governo del territorio e alla svolta civica sia rappresentata da questo nuovo modo di fare politica che ritorna a dialogare e confrontarsi con la gente. Naturalmente l’evento ha anche visto la partecipazione di esperti e rappresentanti di associazioni locali, che hanno contribuito con la loro esperienza e conoscenza al dibattito su tutti i tavoli”. La mattinata si è conclusa “con un impegno collettivo a continuare questo percorso di ascolto e collaborazione, che sarà comunque “work in progress” durante, ma soprattutto dopo le elezioni, – aggiunge Catalano – perché il contatto ristabilito con i signesi continui e si allarghi a quanti capiranno che è ora di tornare a essere non solo elettori, ma protagonisti dell’amministrazione pubblica”.

Nell’occasione, inoltre, la candidata a sindaco ha voluto presentare formalmente le liste a lei collegate e i rispettivi capo gruppi, partendo da Marco Colzi per “Fratelli di Signa”, Gianni Vinattieri per “Uniti Per Signa”, Luca Scala per “Prima Signa”, Luca Tognarelli per “Signa al Centro” e Giuseppe Caiolo per “A Sinistra per Signa”. Liste che saranno presentate ai cittadini insieme ai simboli presenti nelle schede elettorali. “Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma, – ha concluso – invito i signesi a visitare il sito ufficiale della campagna elettorale o a recarsi presso la sede elettorale di via Giovanni XXIII 31”.