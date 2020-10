Monica Castro nominata da Forza Italia responsabile regionale delle attività produttive

CALENZANO – Monica Castro è stata nominata da Forza Italia responsabile regionale delle attività produttive e della difesa delle imprese. “E’ un onore per me dopo essermi impegnata in questi 18 mesi a livello provinciale per Firenze – scrive Monica Castro in un post su Facebook – occuparmi ora di tutta la mia amata Toscana. Ringrazio il coordinatore regionale e senatore Massimo Mallegni per avermi premiato, per credere in me e per avermi inserito in una squadra con figure di spessore e veramente preparate. Porterò avanti questo incarico con quell’energia e quella passione che ho sempre dimostrato in questi anni di attività politica al servizio degli altri. Perchè come dice proprio Massimo, fare politica è una missione ed io sarò ben felice di portarla avanti con forza, studio, determinazione e soprattutto coraggio. Forza Italia riparte con un nuovo coordinamento regionale di qualità. A tutti i suoi componenti e a me stessa faccio gli auguri di buon lavoro. Oggi più che mai abbiamo bisogno di persone competenti per ripartire e dare risposte concrete sul territorio. Un ringraziamento speciale al presidente Silvio Berlusconi per avere scelto un coordinatore veramente preparato e un ottimo motivatore che oltre ad aver fatto uno splendido lavoro alle ultime elezioni regionali, ha saputo ricostruire una squadra di qualità, pronta a lavorare per il bene di tutta la regione”.