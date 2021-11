Monica Castro si dimette dal coordinamento regionale di Forza Italia: “Mi impegnerò di più in ambito locale”

FIRENZE – “Dopo un anno dalla mia nomina nel coordinamento regionale di Forza Italia, come responsabile delle attività produttive e della difesa delle imprese, sono costretta a lasciare il mio incarico per motivi personali”. A parlare così è Monica Castro, che aggiunge: “Avevo già avvisato a ottobre dello scorso anno il coordinatore regionale Massimo Mallegni che questa nomina sarebbe stata per me sicuramente troppo impegnativa. Purtroppo le mie paure si sono avverate. La politica è una cosa seria e avere un incarico così importante a livello regionale comporta un impegno per me troppo gravoso soprattutto in un momento così difficile dove la presenza è indispensabile ogni giorno. Una presenza che per ora, nonostante il mio grande impegno, non posso garantire”.

“Ringrazio il partito per la fiducia e soprattutto il coordinatore regionale per avermi dato questa grande opportunità che mi ha permesso nonostante la pandemia, di portare avanti in un anno, – conclude Monica Castro – progetti concreti anche grazie al coinvolgimento e al grande lavoro dell’onorevole Erica Mazzetti. Continuerò a sostenere Forza Italia quando potrò, come ho sempre fatto ma per il momento preferisco impegnarmi portando avanti alcune mie proposte sul territorio e un gruppo politico che sto da mesi formando. La mia serietà e il mio grande amore per la politica andranno avanti con un impegno più locale che regionale”.