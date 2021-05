Monica Rocchini nominata presidente di Assohotel Confesercenti Firenze. Fra gli eletti anche un signese

FIRENZE – L’assemblea dell’associazione che rappresenta le imprese del settore ricettivo ha eletto la nuova presidenza provinciale che per i prossimi quattro anni sarà composta da Fabrizio Frangini (Hotel Europa Signa), Lisa Gentili (Glance Hotel Firenze), Enrico Norcini (Hotel Centrale Firenze), Enrico Pezzano (Hotel Botticelli Firenze) e Monica Rocchini (Hotel Caravaggio Firenze). Per quanto riguarda la figura di presidente, si registra un cambiamento alla guida dell’associazionecon Cristina […]

FIRENZE – L’assemblea dell’associazione che rappresenta le imprese del settore ricettivo ha eletto la nuova presidenza provinciale che per i prossimi quattro anni sarà composta da Fabrizio Frangini (Hotel Europa Signa), Lisa Gentili (Glance Hotel Firenze), Enrico Norcini (Hotel Centrale Firenze), Enrico Pezzano (Hotel Botticelli Firenze) e Monica Rocchini (Hotel Caravaggio Firenze). Per quanto riguarda la figura di presidente, si registra un cambiamento alla guida dell’associazionecon Cristina Pagani che lascia l’incarico a Monica Rocchini dell’Hotel Caravaggio.

Durante l’assemblea elettiva Cristina Pagani ha ringraziato “i colleghi imprenditori e la struttura sindacale di Confesercenti per il supporto avuto durante i due mandati”, sottolineando come questa fase “sia stata impegnativa ma allo stesso tempo un’esperienza bellissima e importante a livello professionale”. Nella sua relazione ha fatto una breve sintesi sull’inteso lavoro svolto, soprattutto in questo ultimi mesi in relazione alla grave situazione che sta attraversando il settore ricettivo a causa dell’emergenza sanitaria e dei provvedimenti ad essa collegati, evidenziando il costante impegno dell’associazione.

Tanti i temi affrontati, con interventi che hanno ribadito la forte preoccupazione del settore e sulla necessità di misure adeguate, soprattutto per le città d’arte come Firenze, dove l’effetto pandemia sarà sicuramente più lungo. Monica Rocchini, appena designata presidente, ha subito ringraziato “gli intervenuti per la fiducia accordata” e ha chiesto “il supporto e l’impegno di tutti i colleghi imprenditori in questo nuovo ed importante incarico”. Rocchini ha, inoltre, “auspicato di poter continuare a collaborare con le altre associazioni maggiormente rappresentative e con l’amministrazione comunale, dando continuità al lavoro portato avanti in questi anni da Assohotel”.

“L’emergenza Coronavirus ha stravolto il nostro lavoro e le nostre abitudini, soprattutto nelle città d’arte come Firenze, ad alta vocazione internazionale – ha affermato la neo presidente Rocchini – e purtroppo, anche il 2021 non sta dando segnali positivi. La situazione è molto complessa ed è arrivato il momento di riconoscere davvero una specificità alle città d’arte per questo Assohotel lavorerà insieme alle istituzioni, per una legge speciale, con risorse e provvedimenti dedicati in grado di favorire un piano di investimenti per il settore e una nuova programmazione improntata alla sostenibilità”. “Il Green Pass nazionale da metà maggio – ha concluso – rappresenta un primo passo e si apprezza l’iniezione di fiducia che Draghi ha voluto dare al settore turistico. Dopo 17 mesi di stop ne abbiamo bisogno, ma bisogna spingere sull’acceleratore, altrimenti rischiamo di essere bruciati dagli altri paesi europei sul rilancio del comparto”.

Alberto Marini, infine, direttore di Confesercenti, “ha ringraziato Cristina Pagani e tutto il gruppo dirigente uscente per il lavoro importante portato avanti negli anni a sostegno del Turismo del nostro territorio e ha fatto gli auguri di buon lavoro alla nuova presidenza e naturalmente alla presidente Rocchini che sarà chiamata a svolgere un ruolo sempre più importante per superare questa situazione che sta mettendo a rischio il futuro delle imprese”.