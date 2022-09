Montagnaterapia: camminare con Cai e Asl per il benessere

SESTO FIORENTINO – “Camminare fa salute” è l’incontro che si è tenuto alla Sala della Pieve di San Martino dove sono stati presentati i programmi passati e futuri del progetto di Montagnaterapia del CAI di Sesto Fiorentino in collaborazione con l’ASL Firenze Nord-Ovest. Da ottobre 2021, e fino al giugno di quest’anno, un gruppo di utenti dei Servizi sanitari rivolti al benessere della persona ha partecipato a delle escursioni in ambiente naturale, insieme ad alcuni volontari del CAI e alle educatrici professionali della ASL di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio. Le uscite di mezza giornata hanno avuto la cadenza di una a settimana, in particolar modo su Monte Morello, intervallate una volta al mese da un’escursione di una giornata intera.

All’incontro, a cui ha assistito l’assessore Beatrice Corsi, sono intervenute sia le educatrici sia Franco Sirianni in qualità di direttore dei servizi di Salute mentale della ASL Firenze Nord-Ovest: “Questo progetto educativo e riabilitativo ha la finalità di sperimentare se stessi all’interno di un gruppo, attraverso la relazione e l’attività motoria, favorendo il benessere psicofisico grazie al contatto con la natura. Camminare permette di scegliere diverse modalità relazionali per stare in compagnia: in silenzio, in ascolto attivo, in relazione con l’altro, dando la possibilità di un rapporto personale tra operatore e utente in un contesto informale. In questo tipo di esperienza la fatica viene affrontata come risorsa umana necessaria per raggiungere i propri obiettivi e la propria meta, anche se non la si vede fisicamente”.

Silvia Sarri, consigliera del CAI di Sesto Fiorentino, ha sottolineato come in queste escursioni si sia creato “Un favorevole clima di collaborazione nell’affrontare gli ostacoli insieme non solo alle educatrici, ma anche e soprattutto con gli altri partecipanti, sviluppando le singole capacità di gestione personale. Si è notata una progressione nel tempo a pensarsi come gruppo, con lo sviluppo da parte di tutti noi di una sempre maggiore attenzione all’altro”. L’iniziativa ripartirà all’inizio di ottobre per una nuova stagione che sarà sicuramente ricca di altre emozioni e soddisfazioni condivise.