Montelatici replica a Fabbri sull’aeroporto di Peretola: “Ribadisco il mio no alla pista”

CAMPI BISENZIO – “Quale candidato sindaco del centrodestra, non ho alcuna difficoltà a ribadire quanto già dichiarato in queste settimane: sono contrario all’attuale soluzione di pista proposta, perché impatta su una parte rilevante dell’abitato di Campi, ovvero la frazione di Capalle”. Antonio Montelatici, candidato sindaco sostenuto dalla civica Campi Domani, Fratelli d’Italia, Centrodestra per Montelatici, replica […]

CAMPI BISENZIO – “Quale candidato sindaco del centrodestra, non ho alcuna difficoltà a ribadire quanto già dichiarato in queste settimane: sono contrario all’attuale soluzione di pista proposta, perché impatta su una parte rilevante dell’abitato di Campi, ovvero la frazione di Capalle”. Antonio Montelatici, candidato sindaco sostenuto dalla civica Campi Domani, Fratelli d’Italia, Centrodestra per Montelatici, replica così alle dichiarazioni di Leonardo Fabbri a proposito dell’aeroporto di Peretola. “La mia non è una contrarietà di tipo ideologico, tantomeno una posizione pregiudiziale in merito alla messa in sicurezza dell’aeroporto di Peretola. Si tratta di una netta contrarietà a questo ultimo masterplan prodotto da Toscana Aeroporti spa, che prevede la realizzazione di una pista il cui orientamento impatta maggiormente sul territorio comunale di Campi Bisenzio rispetto a precedenti progetti presentati, interessando in particolare l’abitato della frazione di Capalle. Su questo aspetto riteniamo sia necessario dare vita a una fase di approfondimento, aprendo un tavolo di confronto con tutti gli enti pubblici interessati, a partire dai Comuni della Piana”.

“Ritengo inoltre – conclude Montelatici – che sia giusto far esprimere ai campigiani la propria posizione in merito, come già avvenne con l’ipotesi di realizzazione dell’inceneritore a Case Passerini. Se sarò eletto sindaco mi attiverò immediatamente per convocare un referendum. Il Pd ha timore dell’esito della consultazione? Non è un mio problema, perché su un tema che riguarda ambiente e salute è giusto che i campigiani abbiano modo di dire cosa vogliono e cosa non vogliono”.