Montemurlo: al via la nuova pulizia delle caditoie

MONTEMURLO – Lunedì 23 settembre parte il piano di manutenzioni straordinario che porterà ad una nuova e completa pulizia di tutte le caditoie sul territorio e che coinvolgerà per intero tutte le strade di tutte le frazioni di Montemurlo. Si parte lunedì con il primo gruppo di vie, dove, dalle ore 8 fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 18, scatterà il divieto di sosta per facilitare le operazioni di pulizia.

«Siamo certi che avremo la piena collaborazione di tutti i cittadini ai quali, in corrispondenza degli interventi di pulizia straordinaria delle caditoie, chiediamo di spostare le auto o i veicoli parcheggiati a bordo strada- spiega l’assessore alla difesa del suolo, Alberto Vignoli – È indispensabile che i lavori siano svolti velocemente e con la massima efficacia. La pulizia riguarderà tutte le strade delle frazioni Oste, Bagnolo e Montemurlo».

Lunedì si parte da via Pomeria, via Quarto dei Mille, via II Giugno, via Palarciano, via A. Gramsci, via Adda, via Po, via Oste. Il 24 e 25 settembre 2024 dalle ore 8 alle 18 il divieto di sosta e il restringimento di carreggiata coinvolgerà via Enrico Toti, via G. Puccini, via Rossini, via Marsala. Il 25 e 26 settembre, nello stesso orario, gli operai saranno a lavoro su via I Maggio, via XXV Aprile, via XX Settembre, via Giunti, via del Parco, via Carducci, via Pascoli. Il 26 e 27 settembre 2024 dalle ore 8 alle 18 la pulizia caditoie interesserà via F.lli Cervi, via Morecci, via Casini, via Montegrappa, via Fornacelle, via Strozzi, via Terni. Il 27 e 28 settembre divieto di sosta su via Giotto, via Tiziano, via Montalese, via Bisenzio, via Siena, via Reno, via della Robbia. Infine il 28 settembre 2024 dalle ore 8 alle 18 i lavori di pulizia caditoie si spostano in via Milano, via Napoli, via Labriola.