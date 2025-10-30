Montemurlo: alla Bellandi Spa la quarta edizione dell’asta benefica “Arte in Fabbrica”

MONTEMURLO – Si svolgerà a Montemurlo, alla Bellandi Spa di via dell’Industria, la quarta edizione dell’asta benefica itinerante “Arte in Fabbrica”, promossa dalla cooperativa sociale e Kepos per sostenere le attività del centro diurno per disabili. L’appuntamento è per il 6 novembre alle 18 con l’esposizione delle opere e alle ore 19 con l’asta battuta dalla Casa d’aste Farsetti Arte. Quest’anno saranno presenti 70 opere, 15 degli artisti di Kepos onlus e […]

MONTEMURLO – Si svolgerà a Montemurlo, alla Bellandi Spa di via dell’Industria, la quarta edizione dell’asta benefica itinerante “Arte in Fabbrica”, promossa dalla cooperativa sociale e Kepos per sostenere le attività del centro diurno per disabili. L’appuntamento è per il 6 novembre alle 18 con l’esposizione delle opere e alle ore 19 con l’asta battuta dalla Casa d’aste Farsetti Arte. Quest’anno saranno presenti 70 opere, 15 degli artisti di Kepos onlus e le restanti donati da artisti e collezionisti. Anche l’artista fiorentino Skim nei giorni scorsi ha voluto dare il suo contributo ed ha lavorato con i ragazzi del centro alla realizzazione di alcune opere che andranno ad arricchire l’asta. “Questa è la nostra Montemurlo, fatta di lavoro e solidarietà vera- sottolinea il sindaco Simone Calamai, presente ieri alla Bellandi spa alla presentazione dell’iniziativa e che parteciperà all’asta benefica-Due mondi solo apparentemente lontani, come il tessile e le attività sociali della Kepos, s’incontrano nel segno della solidarietà e dell’inclusione di persone diversamente abili attraverso l’arte. Grazie alla Bellandi Spa per aver creduto in questa importante iniziativa e per aver messo a disposizione dell’asta gli spazi della filatura. Grazie alla cooperativa sociale Kepos che sa creare inclusione attraverso l’arte, riconoscendo il valore e le potenzialità di ogni persona e grazie ad Anna Maria Senesi, storica volontaria della Kepos, artista ed imprenditrice”.

L’idea di questo progetto nasce nel 2022 da un gruppo di imprenditori, Giorgio Diddi, Matteo Pierozzi e Matteo Pocchi, amici da diversi anni ai quali si sono aggiunti Flavio Hu, rappresentante dell’Associazione Giovani imprenditori cinesi in Europa e Anna Maria Senesi, storica volontaria della Kepos, artista ed imprenditrice che, insieme, hanno pensato di impiegare il proprio tempo e le proprie risorse per creare valore in un momento così critico per la società ed in particolare per quella industriale, commerciale e produttiva. “La particolarità di Arte in fabbrica è quella di unire mondi che apparentemente non si incontrerebbero come quello della disabilità, dell’ arte e delle aziende produttive, e di essere itinerante. Ogni anno troviamo una nuova collocazione ed una nuova azienda disposta ad ospitarci, coinvolgendo il suo entourage per renderla sempre innovativa ed interessante e portare nuovi stimoli ai ragazzi e le famiglie di Kepos” dice Tamara Michelini della Kepos. Il ricavato della serata andrà a sostenere gli importanti Progetti che la Kepos Onlus porta avanti a favore di persone disabili. Kepos Onlus è una realtà che nasce nel 2003 e si propone di operare per la crescita globale e il miglioramento della qualità della vita delle persone disabili e di sostenere le famiglie, attuando un percorso inclusivo, duraturo e funzionale.