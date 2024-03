Montemurlo, approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari

MONTEMURLO – Il consiglio comunale di Montemurlo, nell’ambito del Documento unico di programmazione 2024, ha approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari. Tra i vari beni che il Comune ha messo in vendita troviamo un appezzamento di terreno di forma triangolare di 1.330 metri quadrati circa a destinazione agricola posto in località Fornacelle con accesso dalla via Fermi, un terreno edificabile a Bagnolo in via Leon Battista Alberti, mentre a Prato è in vendita la quota del Comune di Montemurlo, pari al 33%, dell’impianto di depurazione del Calice a Prato per un’estensione di 1.734 metri quadrati. Nel piano delle alienazioni c’è poi l’area attualmente a verde adiacente a via Sibilla Aleramo e la cabina elettrica sempre in via Aleramo. In vendita anche un piazzale, oltre ad una porzione di viabilità, compreso tra via Pistoiese, via della Viaccia e via I Maggio ad Oste, classificato come sede stradale, parcheggi a raso, viabilità storica. “L’amministrazione comunale sta lavorando oramai da tempo per valorizzare le varie proprietà non funzionali all’esercizio delle proprie funzioni sia attraverso la modalità dell’alienazione oppure attraverso il ricorso ad un possibile affitto, – spiega il sindaco Simone Calamai – per procedere dunque alla vendita o all’affitto è necessario che il Comune dichiari come patrimonio disponibili tutti i beni immobili non strategici”.