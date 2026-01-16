Montemurlo: la Polizia locale recupera Berta, un cucciolo di San Bernardo

MONTEMURLO -Un cane si aggirava da solo nella zona di via Garigliano a Oste. La presenza dell’animale è stata segnalata alla Polizia locale di Montemurlo che con la pattuglia di servizio sul territorio è intervenuta tempestivamente. Il recupero del cane, però non è stato immediato: infatti l’animale ha dato vita a una serie di “inseguimenti” […]



MONTEMURLO -Un cane si aggirava da solo nella zona di via Garigliano a Oste. La presenza dell’animale è stata segnalata alla Polizia locale di Montemurlo che con la pattuglia di servizio sul territorio è intervenuta tempestivamente. Il recupero del cane, però non è stato immediato: infatti l’animale ha dato vita a una serie di “inseguimenti” e piccoli spostamenti prima di essere definitivamente intercettato e messo in sicurezza dagli agenti. Berta, questo il nome del cucciolo, un esemplare di San Bernardo di pochi mesi, è apparso in buone condizioni di salute, sebbene visibilmente smarrito. Una volta recuperato, il cane è stato trasferito al Comando di via Toscanini, dove si trova attualmente accudito dal personale, in attesa di ricongiungersi con il proprietario. Il Comando della Polizia Locale ha già avviato le procedure per la lettura del microchip al fine di risalire ufficialmente alla proprietà, ma nel frattempo ha lanciato un appello pubblico. Chiunque avesse smarrito il cucciolo o fosse in grado di fornire informazioni utili all’identificazione può contattare il numero il centralino della Polizia Locale di Montemurlo telefono 0574-558499. Per garantire la massima sicurezza dell’animale, la restituzione avverrà solo dietro presentazione della documentazione ufficiale o di prove inequivocabili (ad esempio, il libretto sanitario) che ne attestino la legittima proprietà.