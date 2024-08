Montemurlo, lavori di manutenzione all’acquedotto

MONTEMURLO – Partono in questi giorni infatti i lavori di sostituzione di vari tratti delle tubature dell’acquedotto comunale a cura di Publiacqua. Si tratta di interventi voluti dal Comune, attraverso il gestore, per mantenere in piena efficienza il sistema idrico cittadino e per combattere le perdite. Le strade che sono coinvolte dai lavori di sostituzione delle tubature sono via Leoncavallo, via Casini e via Verdi nella zona di Fornacelle. Il termine dei lavori è previsto per il mese di settembre, dopo la sistemazione delle condutture sarà necessario provvedere alla messa a pressione e al collaudo dell’opera. Una volta concluso l’intervento, le strade coinvolte saranno completamente riasfaltate. Sempre a settembre sarà sarà rifatto completamente l’asfalto anche in via Scarpettini, interessata nei mesi scorsi dai lavori di sostituzione ed rinnovo dell’acquedotto . Il lavoro è stato finanziato con fondi Pnrr e compreso tra gli interventi strategici che il Comune e Publiacqua mettono in campo per la riduzione delle perdite sulla rete idrica. «A Montemurlo la manutenzione della rete idrica è costante – dice il sindaco Simone Calamai -. Si tratta di interventi molto importanti per eliminare le perdite sulla rete idrica e migliorare l’efficienza del sistema. Inoltre, a seguito di questi interventi, provvederemo ad asfaltare le strade migliorandone il decoro e la sicurezza nell’interesse dei nostri cittadini»

A lavoro anche in via Bagnolo di Sopra, dall’impianto di potabilizzazione fino all’intersezione con via del Casone,

dove lo scorso 29 luglio sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete fognaria voluti dal Comune attraverso Publiacqua. Si tratta di lavori strategici perché consentono di dotare il locale potabilizzatore di una condotta che ne porti via le acque di contro-lavaggio. Inoltre nell’intervento sono compresi i lavori di rinnovo anche dell’acquedotto sulla stessa via per migliorare ulteriormente e mettere in sicurezza il servizio per le abitazioni servite dalla vecchia condotta. Il progetto persegue l’obiettivo di realizzare una rete fognaria per le acque di contro-lavaggio dei filtri del potabilizzatore. Oltre a ciò verrà sostituita l’attuale condotta dell’acquedotto dal civico 36 al civico 87 di via Bagnolo di Sopra per una lunghezza di circa 210 metri e gli allacci presenti lungo il percorso della nuova fognatura. Fino al prossimo 14 settembre in via Bagnolo di Sopra, dall’impianto di potabilizzazione fino all’intersezione con via del Casone, sarà istituito il divieto di transito ai veicoli ed ai pedoni, mentre in via Baronese (dal civico 34 al civico 46) sarà attiva una strettoia a senso unico alternato con impianto semaforico.