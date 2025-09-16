Montemurlo: presidio di via delle Lame, la solidarietà del sindaco Calamai

MONTEMURLO – Il sindaco del Comune di Montemurlo, anche nella sua veste di presidente della Provincia di Prato, oggi pomeriggio si è recato al presidio di via delle Lame nel Comune di Prato, al confine con Montemurlo, per esprimere vicinanza e solidarietà ai lavoratori che stamattina hanno subito un’aggressione da parte della proprietà dell’azienda per […]

MONTEMURLO – Il sindaco del Comune di Montemurlo, anche nella sua veste di presidente della Provincia di Prato, oggi pomeriggio si è recato al presidio di via delle Lame nel Comune di Prato, al confine con Montemurlo, per esprimere vicinanza e solidarietà ai lavoratori che stamattina hanno subito un’aggressione da parte della proprietà dell’azienda per la quale lavorano e alla quale chiedono il rispetto dei diritti contrattuali. Presente anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

“Ho voluto incontrare i lavoratori per portare loro, in prima persona, la mia personale solidarietà e delle amministrazioni che rappresento, il Comune di Montemurlo e la Provincia di Prato – ha detto Calamai ai lavoratori – La violenza è sempre inaccettabile e tutti i comportamenti che non siano rispettosi del lavoro e dei diritti delle persone sono da condannare e da perseguire con forza. L’aggressione di stamattina è stato un episodio bruttissimo che noi, in alcun modo, non possiamo tollerare sul territorio. Oltre a quella che è la vertenza sindacale in corso, anche noi cercheremo, di nostra iniziativa, di chiarire alcuni degli aspetti della vicenda a partire dai rapporti tra questa azienda e alcuni suoi committenti. Faremo tutto il possibile per dare sostegno alla lotta di questi lavoratori, che non chiedono nient’altro che il rispetto del contratto di lavoro, ottenuto dopo una dura lotta sindacale, e il mantenimento del loro posto di lavoro. Chiediamo il rispetto dei diritti e dei contratti di lavoro”.