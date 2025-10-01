Montemurlo: torna “Biblio scacchi”

MONTEMURLO – Dopo la pausa estiva, da domani, mercoledì 1 ottobre ore 21, in occasione dell’apertura serale, alla biblioteca “Bartolomeo Della Fonte” ritorna “Biblio scacchi”, la bella iniziativa di alfabetizzazione al gioco degli scacchi e, per coloro che già conoscono le regole del gioco, di socializzazione e condivisione di un momento di divertimento. Grazie alla collaborazione del montemurlese Andrea Stanzani, appassionato […]



MONTEMURLO – Dopo la pausa estiva, da domani, mercoledì 1 ottobre ore 21, in occasione dell’apertura serale, alla biblioteca “Bartolomeo Della Fonte” ritorna “Biblio scacchi”, la bella iniziativa di alfabetizzazione al gioco degli scacchi e, per coloro che già conoscono le regole del gioco, di socializzazione e condivisione di un momento di divertimento. Grazie alla collaborazione del montemurlese Andrea Stanzani, appassionato di scacchi, il Comune di Montemurlo ogni mercoledì sera dalle 21 alle 23 invita tutti ad avvicinarsi a questo gioco. La partecipazione è assolutamente libera e gratuita ed è destinata a persone di tutte le età. In biblioteca sarà allestita una sala con tutto il materiale necessario per iniziare giocare.

Il progetto nasce da una riflessione condivisa circa la necessità di diffondere il gioco degli scacchi ad ogni livello ed età, superando le logiche associative e mira a creare un luogo di socializzazione per i cittadini, dove possano fruire di postazioni di gioco libere e gratuite, senza alcuna necessità di tesseramento. “Gli scacchi rappresentano un momento di socializzazione, di esercizio mentale e culturale, che contribuisce al pieno sviluppo della persona umana, senza distinzioni e discriminazione. – sottolinea l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – Dopo la positiva esperienza dello scorso inverno, abbiamo deciso di proseguire con gli scacchi in biblioteca”. Per maggiori informazioni si può chiamare la biblioteca Della Fonte al numero 0574-558567.