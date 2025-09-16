MONTEMURLO – A Montemurlo ritornano le passeggiate alla scoperta della Collina delle meraviglie – Montemurlo green, promosse dal Comune di Montemurlo con la Fondazione Cdse e la collaborazione di associazioni e aziende agricole del territorio. L’ultima passeggiata della stagione è in programma per sabato 20 settembre alle 9,30 dal centro visite del Borghetto di Bagnolo e si andrà “Lungo le vie delle antiche cave di serpentino”. Si tratta di un trekking suggestivo che condurrà i camminatori fino a Cava Guarino; l’iniziativa si avvale della collaborazione di Legambiente. Per maggiori informazioni si può scrivere a promo.cultura@comune.montemurlo.po.it – telefono 0574942476.
Montemurlo: tornano le passeggiate alla scoperta della Collina delle meraviglie
MONTEMURLO – A Montemurlo ritornano le passeggiate alla scoperta della Collina delle meraviglie – Montemurlo green, promosse dal Comune di Montemurlo con la Fondazione Cdse e la collaborazione di associazioni e aziende agricole del territorio. L’ultima passeggiata della stagione è in programma per sabato 20 settembre alle 9,30 dal centro visite del Borghetto di Bagnolo e si andrà “Lungo […]