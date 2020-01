Morelli (Lega): “Si faccia qualcosa per ripulire il marciapiedi davanti alla chiesa di San Mauro”

SIGNA – “E’ vero che si tratta di parte di una proprietà privata ma da settimane a regnare sono la sporcizia e il degrado”. Così il consigliere comunale della Lega, Antonio Morelli, ha voluto richiamare l’attenzione in merito al marciapiedi posizionato davanti alla chiesa di San Mauro. Marciapiedi dove un tempo c’erano degli alberi, che nei mesi scorsi sono stati tagliati, e che rientra nell’area di pertinenza di un condominio, disabitato da tempo. Il problema – aggiunge – è che la zona era stata transennata ma con il passare delle settimane le transenne sono cadute (o qualcuno le ha fatte cadere, n.d.r.) e ora possono rappresentare un pericolo per chi si trova a passare nei paraggi. Senza contare che la sporcizia è cresciuta a dismisura all’interno del “perimetro” e che fra poco sarà Carnevale, con tanti bambini che arriveranno a San Mauro e che proprio qui saliranno sui carri allegorici”. Tanti motivi, insomma, per cercare di risolvere rapidamente la situazione.