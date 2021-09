Morello Adventure: tre giornate per gli under 24 alla scoperta di Monte Morello

SESTO FIORENTINO – Tre giornate di escursioni per conoscere Monte Morello: è il progetto Morello Adventure Bilanciamoci Z destinato ai giovani dai 14 ai 24 anni e alle loro famiglie. Organizzatori del progetto sono La Racchetta e il CAI i cui volontari accompagneranno i giovani in tre escursioni con percorsi diversi modellati sulle differenti esigenti. […]

SESTO FIORENTINO – Tre giornate di escursioni per conoscere Monte Morello: è il progetto Morello Adventure Bilanciamoci Z destinato ai giovani dai 14 ai 24 anni e alle loro famiglie. Organizzatori del progetto sono La Racchetta e il CAI i cui volontari accompagneranno i giovani in tre escursioni con percorsi diversi modellati sulle differenti esigenti. Ci sarà un percorso facile sabato 18 settembre, uno medio domenica 19 settembre e uno lungo il sabato 25 settembre.

Il programma prevede la partenza alle 9.30 in pulmino da piazza Vittorio Veneto per chi non ha la disponibilità del proprio mezzo e il ritrovo alle 10 nel parcheggio della Fonte dei Seppi. Alle 10.15 inizierà l’escursione e alle 13.30 il ristoro alla base operativa de La Racchetta e sarà offerto a tutti i giovani dai 14 ai 24 anni, per gli altri è previsto un contributo. Il ritorno in pulmino alle 15 in piazza Vittorio Veneto.

Per le iscrizioni: info@caisesto oppure messaggio Whatsapp a 3286746007.