Morreale (Campi a Sinistra): “Se il Pd vuole mettersi a disposizione per il tracciato della tramvia, lo dimostri con i fatti”

CAMPI BISENZIO – Non si ferma il dibattito sulla tramvia a Campi Bisenzio. Dopo la presa di posizione del segretario del Pd, Lorenzo Galletti (“Con le dispute sono a rischio i fondi del Pnrr”), è Andrea Morreale, consigliere comunale di Campi a Sinistra, a dire la sua. “La situazione riguardante l’arrivo della tramvia a Campi – spiega – richiede unità e una città compatta. Tuttavia, se siamo in questa condizione di divisioni, è perché il Partito Democratico ha deciso a suo tempo di chiudere il governo della città, imponendo un tracciato con mille difficoltà, senza mai ascoltare veramente la cittadinanza”. Oggetto del contendere è infatti la parte finale del tracciato con il relativo capolinea: “La nuova amministrazione, insediata da circa un anno, sta cercando di limitare queste criticità, nate da un percorso approvato senza un minimo di coinvolgimento diretto della città. Pensiamo che il commissario prefettizio abbia portato il tracciato a gara, non la politica: solo questo dovrebbe far riflettere molto tutti. Adesso, “fomentare” una parte dei cittadini per fare azione politica da parte dello stesso Pd non solo è squallido, ma anche molto arrogante. Se veramente c’è la volontà da parte del Pd di mettersi a disposizione per il nuovo percorso della tramvia, lo dimostri con i fatti, perché il tempo delle parole è finito il 28 luglio del 2022 quando ha deciso di ‘chiudere’ un Comune di 48.000 persone per interessi di partito. Quello che serve oggi è invece un impegno concreto e sincero per un progetto che metta davanti a tutto l’interesse pubblico e risolva i problemi esistenti”.