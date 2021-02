Morreale (Sinistra Italiana): “Dove sussiste, il Pd rompa subito l’alleanza con Italia Viva”

CAMPI BISENZIO – Sinistra Italiana di Campi Bisenzio “sbatte la porta in faccia” a Italia Viva e chiede un atto di coraggio al Pd. Non c’è dubbio che le vicende nazionali si riflettano anche a livello locale. Non solo a Campi Bisenzio ovviamente. In questo caso è il segretario campigiano di Sinistra Italiana, Andrea Morreale, […]

CAMPI BISENZIO – Sinistra Italiana di Campi Bisenzio “sbatte la porta in faccia” a Italia Viva e chiede un atto di coraggio al Pd. Non c’è dubbio che le vicende nazionali si riflettano anche a livello locale. Non solo a Campi Bisenzio ovviamente. In questo caso è il segretario campigiano di Sinistra Italiana, Andrea Morreale, a prendere posizione: “Sinistra Italiana di Campi Bisenzio esprime tutto il proprio sdegno per il comportamento irresponsabile dei parlamentari di Italia Viva e del suo “capo”, Matteo Renzi. Anteporre interessi poco chiari al bene comune e giocare sulla pelle di un Paese colpito da una crisi sanitaria ed economica senza precedenti è un atto vile e spregevole, così come magnificare un paese arabo in cui non esistono i diritti fondamentali e paragonarlo al Rinascimento. D’altra parte da colui che si vanta di aver tolto l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori non ci si poteva aspettare altro. E l’ora della coerenza e il Pd toscano in Regione e nei Comuni rompa subito l’alleanza con Italia Viva”.