Morta Maria Gratkowska Scarlini, è stata pallavolista e presidente dell’associazione Italia-Polonia

SESTO FIORENTINO – E’ morta all’età di 90 anni, Maria Gratkowska Scarlini. E’ stata pallavolista e presidente dell’associazione Italia-Polonia. Gratkowska, nata in Polonia nel 1935, dagli anni Sessanta viveva a Sesto Fiorentino, nella zona di Camporealla. Aveva sposato Alvaro Scarlini.

La pallavolo a Sesto Fiorentino negli anni Sessanta otteneva sempre ottimi risultati, ma il massimo lo raggiunse nel campionato del 1963/64. Dopo il cambiamento di allenatore con l’arrivo di Scarlini e nel 1962 di Maria Gratkowska nella squadra iniziarono i successi e in quella stagione il risultato fu soprendente con la vittoria nel campionato: una giornata storica per le ragazze della Pallavolo di Sesto Fiorentino e per tutti i sestesi che videro la vittoria della squadra locale contro la Minelli Modena per 3-1. Tanto che dopo quella vittoria e la conquista dello scudetto le ragazze della pallavolo vennero accolte in città con una grande festa.

Gratkowska è sempre stata vicina al mondo sportivo anche dopo averlo lasciato come pallavolista e poi alla morte del marito ha cointinuato a mantenere i legami tra la sua Polonia e Sesto Fiorentino. Grazie alla sua capacità di mettere in connessione le persone negli anni Novanta come presidente dell’associazione Italia-Polonia fu una delle protagoniste durante l’amministrazione di Andrea Barducci, del gemellaggio tra Sesto Fiorentino e la città polacca di Wieliczka.

“E’ stata una presenza importante sia dal punto di vista sportivo perchè ha ricoperto anche ruoli nazionali in pallavolo ma anche sociali e di cooperazione. Sport e cooperazione sono stati un binomio legato a Maria Gratkowska tanto che era stata anche presidente dell’associazione Italo-Polacca e aveva giocato un ruolo anche nell’aiuto e collaborazione del gemellaggio tra Sesto Fiorentino e la città polacca di Wieliczka. E’ riuscita a fondere il valore sportivo coniugandolo con la cooperazione”. I funerali domani giovedì 9 gennaio alle 15 alla Pieve di San Martino.