Morto Gabbrielli, uno dei fondatori di SestoTv. Il ricordo di Daniele Papi

SESTO FIORENTINO – E’ morto Giampalo Gabbrielli uno dei soci fondatori di SestoTv di Sesto Fiorentino. Gabbrielli era uno degli operatori di ripresa che aveva dato vita insieme a Daniele Papi alla web tv sestese. Ecco un ricordo di Daniele Papi.

“Ho conosciuto Giampaolo Gabbrielli nel 1971 quando si impiantò il primo computer nel comune di Sesto Fiorentino. – racconta Papi – Giampaolo era uno dei migliori rappresentanti della IBM di Firenze. Tra noi nacque subito una amicizia. E cominciarono i suoi racconti sulla sua attività sportiva. Grande amante del mare e delle regate, con la sua barca vinse il titolo italiana di traversata del Mediterraneo in solitario”.

“Giampaolo – racconta Daniele Papi – è stato anche un grande appassionato di video con cui ha documentato i viaggi attorno al mondo. Dopo essersi persi di vista per diversi anni ci siamo incontrati di nuovo per la comune passione dei video e, all’atto della fondazione di Sesto.tv nel 2008, Giampaolo è stato uno dei soci fondatori. In questi anni, fino al 2018, Giampaolo Gabbrielli è stato uno dei punti di riferimento di sesto.tv sia come esperto di telecamere che come realizzatore di video. E devo dire anche come organizzatore delle cene di sesto.tv alla Casa del Popolo di Colonnata quando riusciva, da solo, a mobilitare quasi un centinaio di partecipanti. Ci mancherà davvero tanto, ma ci saranno i suoi video a ricordarlo. E pensiamo già di organizzare una serata a lui dedicata dalle parti dei nostri studios a Colonnata”.