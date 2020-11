Mosaico verde. Un progetto del Comune e di Estra per nuovi alberi da piantare

CALENZANO – Nuovi alberi per un bosco urbano a La Chiusa e un intervento nel parco di Travalle lungo la pista ciclabile. E’ questo Mosaico verde, un altro passo avanti nell’ambito del protocollo sottoscritto con AzzeroCO2 attraverso il quale il Comune ha aderito alla Campagna Mosaico Verde per incrementare le aree verdi sul territorio. Sarà Estra, […]

CALENZANO – Nuovi alberi per un bosco urbano a La Chiusa e un intervento nel parco di Travalle lungo la pista ciclabile. E’ questo Mosaico verde, un altro passo avanti nell’ambito del protocollo sottoscritto con AzzeroCO 2 attraverso il quale il Comune ha aderito alla Campagna Mosaico Verde per incrementare le aree verdi sul territorio. Sarà Estra, sulla base di un accordo con AzzeroCO 2 , a sostenere la messa a dimora di nuovi alberi. “Proseguiamo nel nostro programma per incrementare gli alberi a Calenzano – hanno commentato il Vicesindaco Alberto Giusti e l’Assessore all’Ambiente Irene Padovani -, partecipando a tutte le opportunità che ci vengono offerte dal mondo associativo e istituzionale, con l’obiettivo della tutela dell’ambiente, l’abbattimento delle emissioni e quindi la lotta al cambiamento climatico. La partecipazione di Estra al progetto, trattandosi di una società partecipata da Consiag e quindi indirettamente dai Comuni, rende l’intervento ancora più significativo, con un chiaro messaggio di tutela e valorizzazione dei beni comuni”.

Il protocollo prevede la piantumazione di una nuova zona in ambito urbano, al fine di incrementare gli spazi verdi sul territorio e quindi ridurre la CO2, così da favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici. Il progetto è a costo zero per l’Amministrazione. La società AzzeroCO 2 , grazie al sostegno di Estra, si occuperà della messa a dimora degli alberi e della manutenzione dell’area per i primi due anni. Mosaico verde è un progetto nazionale di forestazione promosso da AzzeroCO 2 e Legambiente nato con lo scopo di facilitare l’incontro tra le necessità degli enti locali di recuperare aree verdi e la volontà delle aziende di investire in risorse nella creazione o tutela di boschi permanenti, come misura di Responsabilità Sociale d’Impresa.

“Per noi era fondamentale che i luoghi per gli interventi di forestazione fossero compresi nelle nostre aree storiche, quelle che ci hanno visto nascere e crescere come il Comune di Calenzano – ha detto Paolo Abati direttore generale di Estra – perché è importante contribuire tutti a tutelare l’ambiente, noi come azienda ma anche i cittadini stessi, ai quali grazie all’accordo sottoscritto con AzzeroCo2 proponiamo un’offerta che compensa le emissioni di CO2 equivalente derivante dal consumo di gas metano”.