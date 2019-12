Moschea. Loiero (Libera Idea) “Con la fine del protocollo d’intesa si conclude la vicenda”

SESTO FIORENTINO – “Dal 22 dicembre è scaduta la validità di due anni dalla firma del protocollo d’intesa tra l’Associazione per moschea di Firenze, il Comune di Sesto Fiorentino, l’Arcidiocesi di Firenze e l’Università degli studi di Firenze che prevedeva la realizzazione di una grande moschea a Sesto Fiorentino”. Ad affermarolo è Davide Loiero, presidente dell’Associazione Culturale Libera Idea. “Non se ne vede più – continua Loiero – la volontà da parte dei firmatari di proseguire e prorogare tale percorso dato che questo ha creato non poco dibattito e divisione in città nonché polemiche nei riguardi del Sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, colpevole di essere stato poco trasparente su questo argomento durante questi due anni”.

“ Siamo felici – conclude Loiero – perché alla fine la voce dei tanti cittadini che si sono rivolti alla nostra Associazione Culturale durante le tantissime iniziative promosse in questi 2 anni è stata finalmente ascoltata e si è deciso di portare alla naturale scadenza questo scellerato atto. Ringrazio personalmente tutti coloro che sono intervenuti in questi anni e tutti gli attivisti e i membri del direttivo di Libera Idea per l’ottimo lavoro svolto.