Mostra mercato di piante e fiori a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Torna la primavera e con essa la voglia di fiori, piante e vita all’aria aperta. Così, sabato 26 e domenica 27 marzo il centro storico di Sesto Fiorentino ospiterà, dopo il successo delle edizioni passate, la Mostra Mercato di Piante e Fiori – Sesto 2022, dalle 10 alle 20.

L’iniziativa porterà espositori del settore florovivaistico ed aziende agricole provenienti da tutta la Toscana, in un’ampia area espositiva che si estenderà tra piazza 4 Novembre e via Felice Cavallotti (florovivaisti, materiale per giardini e vita all’aria aperta) e via Dante Alighieri (aziende agricole e prodotti a km 0 oltre ad un simpatico mercatino). Si troveranno così tipicità di stagione, piante ornamentali, alberi da frutto, piante grasse e fiori di ogni tipo. I colori e gli odori della primavera che sta arrivando, caratterizzeranno così per due giorni il centro di Sesto Fiorentino che si trasformerà in una sorta di giardino a cielo aperto cambiando volto per un week-end.

Domenica arriverà “ArteFacendo“, il mercato delle eccellenze artigiane promosso da CNA, che si svolgerà in piazza Vittorio Veneto proprio nei giardini antistanti il Palazzo Comunale. Piazza che invece come di consueto nella giornata di sabato ospiterà il mercato settimanale.

Sono in programma anche alcuni eventi collaterali. Venerdì 25 marzo alle ore 17,30 presso la sala Pilade Biondi del Comune, si terrà la conferenza “Fiori Ginori, Curiosità Botaniche nelle porcellane settecentesche della manifattura di Doccia” a cura di Rita Balleri, conservatrice del Museo Ginori. Sabato 26 marzo alle ore 17 alla Libreria Rinascita ci sarà Virgola che presenterà il suo libro “Le parole più belle sono fiori” (Aboca Edizioni).

Inoltre nelle giornate del 26 e del 27 Marzo i bambini delle scuole potranno lasciare il loro messaggio per la Pace presso la grande pianta di ulivo che verrà posta in piazza Ginori.

Un’edizione che ancora una volta prevede accortezze imprescindibili come l’obbligo di mascherina per tutti i visitatori, del rispetto della distanza di almeno un metro tra le persone per evitare assembramenti ed un’attenzione particolare all’igiene con sanificatori per le mani in concomitanza di ogni espositore.