Mostre, concerti, il villaggio di Babbo Natale: a Lastra a Signa torna la “Sagra degli antichi sapori”

LASTRA A SIGNA – Un villaggio di Babbo Natale in piazza del Comune e poi mercatini, mostre, street food, prodotti locali, tante occasioni per acquistare regali e piccoli pensieri natalizi, eventi per bambini e concerti. Questo e molto altro nell’edizione 2023 della “Sagra degli antichi sapori” che tornerà nel centro di Lastra a Signa dall’8 al 10 dicembre. “Quest’anno la manifestazione – ha detto il sindaco Angela Bagni – sarà particolarmente densa di appuntamenti per i più piccoli: la “Piazza dei bambini”, il format estivo di eventi e laboratori, si trasferisce all’Antico Spedale di Sant’Antonio con spettacoli e giochi. Inoltre un villaggio di Babbo Natale sarà allestito in piazza del Comune per far immergere grandi e piccoli nelle atmosfere natalizie. Per la prima volta una rassegna di concerti si terrà nella Chiesa di Santa Maria, per valorizzare ancora di più uno dei gioielli architettonici racchiusi fra le nostre mura”.

Durante la tre giorni della sagra in programma street food e mercato enogastronomico con prodotti locali e tipicità del territorio in piazza Garibaldi. In piazza del Comune il Villaggio di Babbo Natale con animazione per bambini, personaggi natalizi, elementi scenografici e installazioni, casetta tridimensionale di legno, musica e tanto altro ancora. Sarà inoltre possibile spedire la letterina a Babbo Natale grazie a una speciale porta lettere. Nell’Antico Spedale di Sant’Antonio tanti eventi per bambini e ragazzi a cura del Teatro delle Arti-Teatro Popolare d’Arte: “Balocchiamoci”, da venerdì a domenica fino alle 20, installazione di giochi pensati per il divertimento, l’apprendimento e la socializzazione di grandi e piccoli. Per gli spettacoli: l’8 dicembre alle 16, alle 17 e alle 18 Storie di Pulcinella – Teatro delle guarattelle con burattini a guanto, di e con Lisa Bencivenni. Il 9 dicembre alle 16, 17 e 18 Patate Novelle canta-Conta storie: novelle musicate, spettacoli di musica e canzoni per grandi e piccoli con Ilaria Danti, voce, e Marco Magistrali alla fisarmonica. Infine il 10 dicembre, alle 16-alle 17 e alle 18 Roberto Bandiera Sciò: musica, marionette, sagome e burattini di e con Cristiano Grandi.

In sala consiliare, nel palazzo comunale, si terrà la mostra antologica di Silvio Loffredo a cura di Marco Moretti in collaborazione con il Comune e la Pro Lastra. Venti opere, provenienti da collezioni private, che presenteranno i temi più ricorrenti del famoso pittore post espressionista: battisteri, figure e ritratti in un vero e proprio omaggio di Lastra a Signa al pittore, a 10 anni dalla scomparsa. Nella sala dell’ex anagrafe in via Dante Alighieri la mostra fotografica “Io e i miei occhi sul mondo”, a cura dei ragazzi dell’Associazione Con il sorriso di Beatrice Morandi. Tre i concerti gratuiti previsti che si terranno all’interno della Chiesa di Santa Maria della Misericordia, sempre alle 17.30: l’8 dicembre Concerto vocale e pianoforte con il baritono Pierfrancesco Rossi, il pianista Cristiano Manzoni e il soprano Laura Canzani. Il 9 dicembre l’Orchestra da Camera Fiorentina si esibirà nel Concerto di Natale e infine il 10 dicembre concerto dei professori del Maggio Musicale Fiorentino-quartetto d’archi che eseguiranno musiche di Mozart, Barber e Schubert.

All’interno del programma della sagra non mancheranno anche quest’anno: il tradizionale appuntamento con il Villaggio del volontariato nell’Antico Spedale di Sant’Antonio, le manifestazioni sportive come Lastra Gravel, il raduno cicloturistico non competitivo a cura del Gruppo Sportivo Tre Emme (il 9 dicembre) e il giro delle antiche mura di Lastra a Signa, la corsa su strada a cura della ASD Nuova atletica Lastra (il 10 dicembre). Durante la tre giorni spazio anche alla presentazione del libro “Viaggio fra le chiese del contado” di Aldo Sussi e Francesco Peschi (il 9 dicembre in sala consiliare). Alcuni locali e ristoranti del centro storico offriranno menù speciali con piatti legati alla tradizione culinaria locale.