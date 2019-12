Mostre da visitare per le feste: alla Soffitta e al Centro Berti

SESTO FIORENTINO – Cosa fare in questi giorni di festa? Ecco una proposta: visitare le esposizioni presenti in città. A La Soffitta di piazza Rapisardi a Colonnata è possibile vedere la mostra “Visioni toscane” dedicata a Dino Migliorini. L’esposizione si può visitare ad ingresso gratuito, nei seguenti orari: 10,30-12,30 e 16-19 la domenica e 16-19 dal martedì al sabato. Chiuso il lunedì e nelle festività di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Resterà aperta fino al 5 gennaio alla Soffitta di Colonnata la mostra “Visioni toscane dedicata al pittore Dino Migliorini”. In esposizione ci sono 45 dipinti suddivisi in tre sezioni: “La matrice verista en plein air” (anni venti e inizi anni quaranta), “Tra Metafisica e Chiarismo” (seconda metà anni quaranta e anni cinquanta) e “Le influenze espressioniste” (fine anni quaranta e anni cinquanta).

Al Centro espositivo Antonio Berti in via Bernini 57 è allestita fino al 12 gennaio la mostra “Il segno inciso” dedicata a Piero Nincheri. In esposizione sono una novantina di lastre (realizzate con la tecnica dell’acquaforte) create da Nincheri tra il 1960 e il 1998, oltre ad un video, realizzato negli anni 70, nel quale l’artista insegna proprio come si realizzano le acqueforti. In mostra anche cinque quadri di grandi dimensioni. A completare la rassegna una serie di foto di modelli che hanno ispirato Nincheri. La mostra è visitabile, a ingresso gratuito, con i seguenti orari: 10,30-12 e 16-19 nei giorni festivi e 16-19 nei giorni feriali, sabato incluso; chiuso i lunedì feriali e nelle seguenti date: 25, 26, 31 dicembre e 1 gennaio. E.A.