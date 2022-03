“MotivArte”: con le illustrazioni di Enrica Mannari Lastra a Signa dà il via a una “rivoluzione gentile”

LASTRA A SIGNA – Continua a pieno ritmo il programma di “Marzo donna”, il contenitore di iniziative volute dall’amministrazione comunale lastrigiana in occasione della Giornata internazionale della donna e che, come di consueto, abbracciano tutto il mese di marzo. E nella giornata di ieri, mercoledì 9 marzo, altre due tappe di questo percorso tutto al femminile, frutto della sinergia fra lo stesso Comune, l’azienda Del Vecchia Spa, con sede a Lastra a Signa e specializzata nella produzione e nella distribuzione di macchine da cucire, Enrica Mannari, illustratrice e ideatrice del progetto MotivArte, e gli studenti dell’Its Mita. Da ieri, infatti, le bellissime illustrazioni di Enrica Mannari colorano Lastra a Signa, lanciando una serie di messaggi motivazionali, di speranza, di autodeterminazione e di fiducia in se stessi. Un appuntamento che ha visto anche la presenza dell’assessore regionale alle pari opportunità Alessandra Nardini, insieme al sindaco Angelo Bagni, proprio a sottolineare la volontà di creare una “rivoluzione gentile” per le strade della città. Frasi come “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni” o “Sono il mio progetto più importante” o “Impara a distinguere l’essenziale e sarai libera” sono protagoniste di manifesti stampati in formati di grandi dimensioni (140×200, 200×140 e uno di un formato speciale 490×200 alla fermata ferroviaria) e attaccati negli spazi dedicati alle affissioni in tutto il territorio. Presenti anche i ragazzi dell’Its Mita che, all’interno dello Spedale di Sant’Antonio, hanno dato prosecuzione al progetto “Storie di donne scucite”, nato in questo caso grazie alla collaborazione fra la Del Vecchia Spa e la stessa Mannari, sempre sotto l’egida del Comune, e che prevede una mostra fotografica, di illustrazioni e di realizzazioni creative, e laboratori gratuiti per realizzare un ricamo a mano libera fatto interamente a macchina (sabato 12 marzo dalle 10.30 alle 12 massimo 8 partecipanti e dalle 15.30 alle 17 massimo 8 partecipanti, per prenotazioni contattare il numero 0558743281).