Moto e auto d’epoca in piazza del Ghirlandaio e modifiche alla viabilità

CALENZANO – In occasione della mostra motori auto e moto d’epoca in programma domenica 30 giugno in piazza del Ghirlandaio sono previste variazioni alla viabilità dalle 6 alle 20. La mostra è organizzata dall’associazione Tuscany Motors, nell’ambito della manifestazione “Festa della Misericordia”. Le variazioni prevedono: istituzione di divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, sull’intera area di sosta compresa tra l’intersezione con via Giotto e via Buonarroti, la soppressione dell’attuale disciplina viari sulla corsia di marcia a fianco del parcheggio e a fronte della Farmacia i Gigli, con istituzione del doppio senso di marcia fino a via Buonarroti senza sfondo lato a confine con pedonale su via Puccini e l’istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata sulla corsia di marcia a fianco del parcheggio e a fronte della Farmacia i Gigli ambo i lati per tutto il tratto che fiancheggia il parcheggio al centro piazza.