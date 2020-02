Motorizzazione civile, in arrivo nuovo personale per porre fine ai disagi

FIRENZE – Il ministro Paola De Micheli ha annunciato all’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli la volontà di intervenire per risolvere il problema delle lunghe liste di attesa alla Motorizzazione civile, criticità dovuta alla carenza di personale ed alle nuove funzioni che questi uffici hanno assunto nel corso degli ultimi anni. Ceccarelli, che ieri ha incontrato De Micheli a Roma nel corso di un vertice sulle infrastrutture, aveva posto il problema al ministro nelle settimane scorse, con una lettera inviata il 15 gennaio nella quale spiegava alla titolare del Mit la sua preoccupazione per questa “criticità di funzionamento degli uffici della Motorizzazione Civile” e per i disagi che essa creava a cittadini, imprese di trasporto, agenzie automobilistiche e autoscuole. “Il ministro, anche accogliendo le istanze dell’assessore, – si legge in una nota – ha assicurato che su questo tema interverrà a breve, in un primo momento assumendo personale interinale di supporto a quello impiegato negli uffici, ma avviando in parallelo le pratiche per nuovi concorsi ed assunzioni. “Ringrazio il ministro – ha detto Ceccarelli – che ancora una volta si è dimostrato attento alle esigenze e alle rischieste del territorio, oltre che prontona farsi carico di scelte e responsabilità, a beneficio della collettività”.