Movimento 5 Stelle: “Candidato sindaco, esterrefatti dalle parole di Fossi, sconfessato anche il Pd locale…”

CAMPI BISENZIO – Quello di ieri sera era un confronto televisivo fra i candidati alla segreteria regionale del Pd, Emiliano Fossi e Valentina Mercanti, in onda su Rtv 38, e di fronte alla domanda su quelle che sono o potrebbero essere le varie candidature a sindaco alle prossime elezioni amministrative, compreso il Comune di Campi Bisenzio, come tiene a sottolineare il Movimento 5 Stelle campigiano, “siamo rimasti esterrefatti da quanto risposto da Fossi”. Uno stupore che riguarda anche Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, Campi a Sinistra, Fare Città e lista civica Sì parco no aeroporto: “Le forze politiche che fanno parte del tavolo progressista – si legge in una nota – e che avevano iniziato un tavolo di confronto con il Pd campigiano esprimono forti perplessità a proposito delle dichiarazioni del candidato alla segreteria del Pd toscano, nonché onorevole, Emiliano Fossi, riguardo alla scelta che sarebbe stata fatta sul candidato sindaco del Pd, sconfessando allo stesso tempo i gruppi dirigenti del Pd locale, che negli stessi giorni hanno dato la disponibilità a costruire una coalizione vasta all’insegna della discontinuità politico-amministrativa. “Nella mia città – queste le parole pronunciate da Fossi e finite nel mirino delle varie forze politiche – noi abbiamo scelto il candidato. E quindi, una volta finito il congresso, ufficializzeremo, la candidatura, una bella candidatura, una bella proposta politica, anche innovativa”. Al contempo siamo rimasti stupiti dalle parole espresse sulla Multiutility e sulla mancata presa di posizione netta contro la realizzazione di una nuova pista aeroportuale. Queste dichiarazioni, perciò, minano nei contenuti un accordo di programma fatto nell’interesse della cittadinanza e del suo territorio. Siamo ancora più esterrefatti, poi, di fronte al fatto che con tali dichiarazioni si sia sconfessato di fatto il Pd locale che si era detto invece disponibile a far sì che il candidato non fosse espressione del Pd stesso, ma fosse espressione condivisa dal tavolo in corso nel segno di una discontinuità reale”.