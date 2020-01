Movimento 5 Stelle “Conferire la cittadinanza onoraria a Nicola Gratteri”

SESTO FIORENTINO – Conferire la cittadinanza onoraria a Nicola Gratteri. La richiesta arriva dal Movimento 5 Stelle di Sesto Fiorentino. “Il MoVimento 5 Stelle di Sesto Fiorentino, associandosi a quanto già fatto dai propri portavoce in altri Comuni della Toscana, ha presentato una mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria al magistrato Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri – scrive in una nota della consigliera comunale del M5S Flora Russo – Si ritiene doveroso riconoscere lo straordinario e importante lavoro che questo magistrato ha svolto e continua a svolgere nella lotta alla criminalità organizzata”.

“Con il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Nicola Gratteri (nato 61 anni fa a Reggio Calabria. iù volte minacciato di morte vive sotto scorta da oltre 30 anni) – dice Russo – si vuole portare l’attenzione del Consiglio Comunale e della cittadinanza su un servitore dello Stato che necessita di tutto il sostegno e la vicinanza della collettività, oltre che esprimere un ringraziamento per il suo impegno quotidiano. Solo poche settimane fa ha guidato una mega-operazione che ha permesso l’arresto di oltre 300 persone ricostruendo legami e affari tra imprenditoria, politica e massoneria deviata. Il MoVimento 5 Stelle confida nel sostegno della mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria a Gratteri da parte di tutte le forze politiche del Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino”.