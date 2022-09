Mozione di Merlotti (Pd) in Regione: impianti fotovoltaici, incentivi per l’installazione

FIRENZE – Il recente e vertiginoso aumento dei costi dell’energia e delle materie prime, “dovuto anche alla situazione di forte instabilità internazionale legata all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia”, ha generato un impatto drammatico sui bilanci familiari, oltre che per tutto il settore produttivo nazionale e internazionale. Lo ha detto il consigliere Fausto Merlotti (Pd), illustrando una mozione, approvata dall’Aula, che impegna la giunta regionale “ad attivarsi presso il Governo affinché si continui a incentivare e semplificare ulteriormente l’installazione di impianti a fonti rinnovabili al fine di sostenere l’autoproduzione di energia rinnovabile anche attraverso l’innovativo strumento delle comunità energetiche, fornendo a tal fine regole chiare da seguire sia per le amministrazioni che per imprenditori e cittadini. Si chiede, inoltre, come ha ricordato Merlotti, di porre in essere, in conseguenza e in sinergia con le disposizioni nazionali “ogni azione utile volta a favorire l’installazione di tali impianti da fonti rinnovabili, valutando la necessità di semplificare la disciplina regionale di natura amministrativa, legislativa e pianificatoria attualmente in essere”, in coerenza con le strategie di Agenda 2030 e tenendo conto delle opportunità offerte dal prossimo Piano nazionale integrato per l’energia e il clima e dal Pnrr; a continuare con la promozione delle comunità energetiche in Toscana come strumento strategico per la transizione ecologica oltre che come mezzo di contrasto alla diffusione della povertà energetica e per la diminuzione della dipendenza di approvvigionamento energetico”.

Elisa Tozzi (gruppo Misto – Toscana Domani) ha espresso voto favorevole e ha voluto dare atto all’Aula “del proficuo lavoro che sta svolgendo la seconda commissione sulle comunità energetiche, un tema attuale sul quale tanti cittadini e aziende stanno attendendo risposte”. Sì alla mozione anche da Fratelli d’Italia, espresso da Alessandro Capecchi “perché – ha detto – il nuovo Governo sarà attento alla questione energetica ed è giusto e doveroso dare un segnale di attenzione sulle fonte rinnovabili con due annotazioni, la prima è quella di essere consapevoli che la produzione da fonti rinnovabili è ancora oggi parziale rispetto alle esigenze di un Paese fortemente energivoro”; e la seconda è “l’importanza di coinvolgere gli enti locali non solo dal punto di vista paesaggistico ma anche di pianificazione”.