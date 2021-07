Mugnai (Coraggio Italia): “Green Pass, utile incentivo alle vaccinazioni”

CAMPI BISENZIO – “Siamo favorevoli al Green Pass, averlo può cambiarci la vita e consentirci di riprendere serenamente la nostra socialità”: lo dice Stefano Mugnai, vice-capo gruppo di Coraggio Italia alla Camera. “In Italia – aggiunge – tanti cittadini si sono già vaccinati, molti sono ancora reticenti e vanno sensibilizzati ad adottare un approccio di maturità e di responsabilità collettiva. In Francia quando Macron ha spinto sull’acceleratore prevedendo restrizioni per chi non ne è in possesso, il risultato è stato un’impennata delle vaccinazioni. Allora ben venga il Green Pass anche nel nostro Paese, poi nel dibattito parlamentare troveremo un punto di convergenza sulla sua applicabilità alle diverse situazioni di quotidianità che viviamo. Ma è prioritario e fondamentale perseguirne l’introduzione, a maggior ragione visto che può aiutare a stimolare una coscienza collettiva e azioni a tutela di cittadini e imprese per liberare tutte quelle attività che sono state limitate o vietate per la pandemia. E’ solo con azioni condivise da tutti che riusciremo ad uscire dalla pandemia”.