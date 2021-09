Mugnai (Coraggio Italia): “Il provvedimento sulla delocalizzazione sia uno scudo per lavoratori e salari”

CAMPI BISENZIO – “Ringrazio l’esecutivo per la pronta risposta alla mia interrogazione sul caso dei licenziamenti della Gkn di Campi Bisenzio. Mi aspetto adesso più coraggio e forza nell’azione immediata per la difesa dei posti di lavoro e dei loro salari, soprattutto in vista della bozza di decreto legge “anti delocalizzazioni” che si appresterebbe ad introdurre misure dall’impatto importante per talune imprese”. E’ quanto dichiara il deputato di Coraggio Italia, Stefano Mugnai, vice-capo gruppo vicario alla Camera. “Voglio ricordare che parliamo di 422 licenziamenti comunicati via e-mail – aggiunge Mugnai – dettati da una folle decisione dell’azienda arrivata senza che prima si registrasse alcun segnale. Una scelta intollerabile, soprattutto dopo mesi e mesi di crisi da pandemia Covid-19, che ha significato mettere sul lastrico intere famiglie, senza alcuna trattativa a livello istituzionale con Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio. Apprezzo indubbiamente l’impegno del Governo, esposto anche nella risposta alla interrogazione e testimoniato dalla presenza allora del vice-ministro Alessandra Todde, che in quelle giornate difficili è stata sempre presente. Così come ringrazio per l’attenzione anche la Regione Toscana. In questi momenti la politica deve muoversi unita con l’unico obiettivo di evitare situazioni drammatiche per l’esistenza delle famiglie italiane. Bisogna avere il coraggio di dare risposte forti e determinate ai timori che attanagliano molti lavoratori. Il testo in arrivo sulle delocalizzazioni, come si apprende da alcuni resoconti stampa, dovrebbe segnare un percorso obbligato per le imprese che decidono di chiudere o delocalizzare. Sarebbe un passo importantissimo finalmente per proteggere il lavoro in Italia”.