Mugnai (FI): “Da elaborazione dati Gimbe, Toscana fallimentare nelle vaccinazioni degli over 80”

CAMPI BISENZIO – “Dall’elaborazione Gimbe di poche ore fa sui dati del Ministero della Salute e del Commissario Straordinario Covid-19 sulle Vaccinazioni negli Over 80 appare una situazione molto preoccupante. I dati ed i numeri parlano chiaro per la Toscana: siamo davanti ad un fallimento totale. Alla data odierna la nostra regione è penultima per il ciclo completo della vaccinazione per gli over 80 e addirittura ultima per la somministrazione della prima dose”. A parlare così è Stefano Mugnai, vice-presidente del gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati. “Nel dettaglio – aggiunge Mugnai – solo il 5,1% degli over 80 ha effettuato il ciclo completo della vaccinazione e soltanto il 22,3% ha fatto la prima dose di vaccino. La Toscana “felix” come qualcuno la definiva una volta, è ad oggi un disastro. Non lo dice il partito di opposizione in Toscana, Forza Italia, ma lo stabiliscono i numeri che non sono assolutamente di parte e nemmeno interpretabili. Certa soddisfazione che viene talvolta mostrata in pubblico dal Governatore Giani sull’operato della Regione forse andrebbe evitata”.

“Un dato drammaticamente fallimentare insomma: ce la giochiamo in fondo alla classifica con la Sardegna, ma fino a oggi la Sardegna era bianca, quindi con una bassa circolazione del virus. Una situazione molto diversa della Toscana dove molte province sono e resteranno in zona rossa, e dalla prossima settimana vi saranno nuovi comuni, intere zone, che entreranno a loro volta in zona rossa. Gravissimo che questo accada in una Regione come la nostra che ha già ha pagato un prezzo altissimo di vite di anziani con quello che è successo nelle Rsa durante la prima ondata Covid-19. Un dramma quello delle Rsa, che a pandemia finita dovrà poi avere i nomi dei responsabili”.

“Ritengo inoltre particolarmente grave questa situazione in quanto l’incidenza della popolazione over 80 in Toscana è molto alta rispetto ad altre regioni Italiane. Siamo infatti come Toscana la seconda regione più anziana dopo la Liguria. In compenso in Toscana, – conclude Mugnai – grazie a Giani abbiamo il più alto indice di avvocati vaccinati. Anche avvocati trentenni, in perfetta forma fisica: loro vaccinati, gli over 80 no. Sono felice per gli avvocati, ma come si può avere permesso una cosa del genere? Presidente Giani, ieri ha fatto una delle sue ennesime promesse: vaccino Covid Toscana, prima dose agli over 80 entro 25 aprile, pima dose a tutti gli over 80 toscani entro il 25 aprile”. Bene, lo speriamo tutti, ma allora c’è molto da lavorare”.