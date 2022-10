Multiutility, approvato dal consiglio comunale di Lastra a Signa il nuovo modello di gestione dei servizi pubblici

LASTRA A SIGNA – Con 10 voti favorevoli e 5 contrari è stata approvata nella seduta del consiglio comunale di ieri la delibera per l’attuazione del progetto comune di sviluppo e di riorganizzazione dei servizi pubblici denominato Multiutility. Il progetto prevede la fusione per incorporazione in Alia delle quote detenute in Publiservizi, Consiag e Acqua […]

LASTRA A SIGNA – Con 10 voti favorevoli e 5 contrari è stata approvata nella seduta del consiglio comunale di ieri la delibera per l’attuazione del progetto comune di sviluppo e di riorganizzazione dei servizi pubblici denominato Multiutility. Il progetto prevede la fusione per incorporazione in Alia delle quote detenute in Publiservizi, Consiag e Acqua Toscana società partecipate dai Comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia, che a loro volta detengono partecipazioni in società operative nei settori di pubblica utilità (acqua, energia, gas).

Il nuovo modello coinvolge infatti oltre 60 comuni della Toscana nella creazione di un unico polo per la gestione dei principali servizi pubblici con, in seguito, la previsione di entrata di altri soggetti pubblici e di un aumento di capitale funzionale alla quotazione in borsa. E’ previsto il mantenimento di almeno il 51% nelle mani dei Comuni che deterranno tali partecipazioni in una holding pubblica. “Con questo nuovo modello di gestione – ha spiegato nel suo intervento il sindaco Angela Bagni – puntiamo al miglioramento della qualità dei servizi pubblici per l’utenza che risponde all’esigenza di curare meglio l’interesse complessivo delle comunità territoriali di riferimento, favorendo e consolidando le sinergie esistenti tra i comuni coinvolti nell’operazione al fine di offrire servizi complessivamente più efficienti. Con l’approvazione in consiglio comunale parte questo grande progetto e sono contenta che il nostro Comune possa cogliere questa opportunità”.

“Abbiamo seguito il percorso di formazione della Multiutility fin dall’inizio – ha spiegato l’assessore al bilancio e alle società partecipate Massimo Lari – perché crediamo sia la strada giusta per dare migliori servizi ai cittadini e in previsione futura tariffe più vantaggiose e maggiori investimenti. Questo progetto è anche finalizzato al mantenimento della ricchezza prodotta sul nostro territorio, rimanendo competitivi con altre regioni che già hanno adottato questo sistema”.