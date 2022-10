Multiutility. Brunori (Lega) “La maggioranza non vuole fare un dibattito”

SESTO FIORENTINO – “La maggioranza non vuole fare un dibattito sulla Multiutility perchè verrebbero alla luce gli scricchiolamenti tra il partito del sindaco Falchi e il Partito Democratico”. Lo afferma il capo gruppo della Lega Daniele Brunori. Per la Lega, infatti, questa è una situazione presente solo a Sesto Fiorentino con “il Partito Democratico che si adegua alle scelte del sindaco”.

“Tutta la maggioranza dovrà spiegarci perché sono contrari sempre se lo saranno tutti contrari – prosegue Brunori – perché il grande sospetto che abbiamo è che in realtà forse non sono tutti d’accordo. In tutta la zona interessata dalla Multiutility si schiera a favore, mentre Sesto Fiorentino cosa fa? Non si pronuncia”. Per Brunori la mancanza di una presa di posizione soprattutto da parte del Partito Democratico dipenderebbe da una situazione “per non sbilanciare la maggioranza”. Per Brunori, inoltre, è il metodo scelto dalla maggioranza non è opportuno: “Escludere il consiglio comunale su un argomento e da una decisione come questa su cosa andare a votare all’assemblea di Consiag, è un atto gravissimo”.

“Ho chiesto la convocazione della sesta commissione, – dice Brunori – mi hanno risposto che non è possibile perché per convocare con poco tempo a disposizione ci deve essere un provvedimento inerente le partecipate, atto che non c’è, oppure deve essere sulla delibera. Su scelte tecniche e non su scelte politiche”. La Lega sottolinea che se la maggioranza “avesse voluto aprire un dialogo sull’argomento ecco che si sarebbe potuto convocare una commissione consiliare. Mentre gli altri consigli comunali parlano e discutono di multiutility a Sesto Fiorentino facciamo finta di nulla come se il problema non esistesse. E quindi il consiglio comunale a questo punto, il 25 ottobre, voterà la presa d’atto di questa delibera”.