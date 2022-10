Multiutility. Il consiglio vota all’unanimità l’ordine del giorno contro il progetto

CALENZANO – Il consiglio comunale ha votato ieri all’unanimità, con 14 voti, l’Ordine del giorno presentato dalla giunta comunale di Calenzano al consiglio stesso per dare mandato al sindaco di votare contro l’operazione Multiutility nella assemblea della società partecipata Consiag Spa convocata per oggi, 20 ottobre. L’Ordine del giorno dettaglia le molteplici considerazioni e valutazioni negative sul modello scelto per l’operazione di aggregazione societaria anche in funzione […]

CALENZANO – Il consiglio comunale ha votato ieri all’unanimità, con 14 voti, l’Ordine del giorno presentato dalla giunta comunale di Calenzano al consiglio stesso per dare mandato al sindaco di votare contro l’operazione Multiutility nella assemblea della società partecipata Consiag Spa convocata per oggi, 20 ottobre.

L’Ordine del giorno dettaglia le molteplici considerazioni e valutazioni negative sul modello scelto per l’operazione di aggregazione societaria anche in funzione della futura quotazione in Borsa della Multiutility e, inoltre, fa appello ai sindaci degli altri territori coinvolti nell’operazione di interrompere l’iter procedurale in atto e ad attivare “un confronto reale che parta da un bilancio serio sugli effetti del modello misto pubblico-privato sperimentato in questi anni, ripensando il progetto di aggregazione dei servizi e dei soggetti gestori pubblici per dare vita ad un nuovo modello d’impresa pubblica”.