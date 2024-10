Multiutility, il sindaco Bugetti chiede un confronto con tutti gli attori in campo

PRATO – Un incontro per confrontarsi sul presente e sul futuro di Multiutility con tutti gli attori in campo: soci, vertici del Cda, amministratori pubblici, partiti politici. A proporlo è Ilaria Bugetti, sindaco del Comune di Prato, socio della holding con oltre il 18%. “E’ arrivato il momento di alzare l’asticella del dibattito, – ha affermato Bugetti – basta con le fughe in avanti. Basta con le dichiarazioni a mezzo stampa di questa o di quell’altra parte seguendo logiche che poco hanno a che fare con l’interesse collettivo. L’obiettivo comune di chi amministra e fa politica in questi territori deve essere altro: tutelare i cittadini garantendo servizi pubblici di qualità a tariffe competitive, e salvaguardare le ricadute sui territori della nostra holding. Perciò è giusto si giochi a carte scoperte, faccia a faccia. Chi fino a oggi è intervenuto pubblicamente per dire la sua sulla Multiutility, ora lo faccia al tavolo dove sono presenti tutti gli attori in campo. Nessuno escluso. Se ha dubbi chieda spiegazioni. Se ha prospettive diverse le metta in condivisione. Pensare che questa società o peggio, i servizi pubblici, possano essere un giocattolo per soddisfare le ambizioni politiche e la sete di potere non solo è sbagliato, ma è irrispettoso verso i cittadini che da noi si aspettano serietà e tutela. Dunque è arrivato il momento di dimostrare senso di responsabilità affrontando a carte scoperte eventuali nodi da sciogliere”.