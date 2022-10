Multiutility. Pd “apriamo ad una discussione ampia”

SESTO FIORENTINO – Prosegue il dibattito sulla multiutility. Il Pd sestese interviene con una nota. “Il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi ha espresso in questi giorni sulla stampa e sui social le riflessioni sulla Multiutility di prossima costituzione e sulle sue future attività. Il PD di Sesto Fiorentino dopo l’assemblea comunale tenutasi il 12 ottobre scorso esprime la necessità che venga fatta una discussione ampia, aperta e libera sulla formazione di questa nuova società. – si legge nella nota del segretario del Pd Giacomo Trallori – Una questione come la Multiutility, dove si discute di acqua, rifiuti, gas ed energia, deve trovare in consiglio comunale, luogo massimo della rappresentanza e delle scelte, il tempo e lo spazio necessario dove essere dibattuta e discussa in un confronto che possa restituire ai cittadini le informazioni e le condizioni per poter decidere. E garantendo la dialettica tra maggioranza e minoranze, valore che deve essere preservato al massimo delle sue possibilità, termometro della salute dei meccanismi democratici. Crediamo che oltre alla posizione personale del sindaco, letta sui mezzi di informazione, ci debba essere anche una discussione di merito e una votazione nel luogo sovrano per questo tipo di scelte che è il consiglio comunale, come del resto avviene in tutti gli altri comuni interessati dalla vicenda. Se il sindaco dovesse confermare di entrare nella Multiutility evitando però il normale passaggio consiliare si assume pienamente la responsabilità di questa scelta, augurandoci che questa sua strada non danneggi in alcun modo la città di Sesto Fiorentino all’interno della nascente società. Noi sosteniamo che il Comune di Sesto Fiorentino partecipi con protagonismo al percorso, alla progettualità e alla costruzione della Multiutility, lavorando affinché prevalga l’interesse pubblico e una governance trasparente e efficiente, capace di compiere scelte vicine e attente ai cittadini, un sistema organizzativo che garantisca una qualità migliore dei servizi, una razionalizzazione graduale delle tariffe ed investimenti adeguati. Una società che superi la frammentazione dei servizi pubblici toscani, creando sinergie ed efficienze e continuando a mantenere sul territorio tutte le leve strategiche e decisionali”.