“Multiutility: servizio pubblico o business privato?” incontro alla Cdp di Calenzano

CALENZANO – “Multiutility: servizio pubblico o business privato?”, è il titolo dell’incontro promosso da Sinistra per Calenzano venerdì 17 gennaio, alle 21.15 alla Casa del Popolo di Calenzano. “La serata – spiega Sinistra per Calenzano – sarà l’occasione per discutere insieme ai cittadini del futuro dei servizi pubblici, e in particolare per approfondire la questione Multiutility, l’operazione portata avanti da Alia insieme ai grandi soci Firenze, Prato ed Empoli che mira ad accorpare servizi essenziali come acqua e rifiuti in un’unica società, prevedendone la quotazione in borsa. Un progetto che viene presentato come volto a ottimizzare e razionalizzare i servizi, ma che di fatto allontana i cittadini dalla gestione dei servizi essenziali e rischia di favorire logiche di profitto privato, anche portando ad aumenti tariffari a cui non corrisponde un miglioramento dei servizi erogati”. Interverranno: Alessandro Volpi, economista e professore presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa e Livio Giannotti, ex amministratore delegato di Quadrifoglio e Alia.