Multiutility, Sorani (Confartigianato Firenze): “Un atto di coraggio, ora svolta su politiche rifiuti ed energia”

FIRENZE – “Un atto di coraggio e di visione”: è positivo il giudizio di Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Firenze, sulla Multiutility costituita ufficialmente ieri. “È un passaggio importante per lo sviluppo industriale del territorio, che aspetta da tempo uno scatto in avanti sulle politiche di gestione dei rifiuti, delle risorse, dell’energia e non solo. Mancava – aggiunge Sorani – un atto come questo, un atto di coraggio con l’obiettivo di portare una società toscana a essere un operatore di primo piano, a competere con gli altri player del settore e perché no a lavorare anche a livello nazionale. È una scelta in linea con quanto fatto in altre realtà”. “Ritengo, inoltre, che uno dei punti che andranno affrontati sarà quello degli impianti, nell’ottica di far sviluppare i territori e di renderli autonomi”. L’augurio di Confartigianato Firenze è che “la governance sia in grado di fare tutto questo. Il territorio lo merita”.