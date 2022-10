Multiutility. Toccafondi (IV-Azione): “Il Pd di Sesto ci dica se in giunta ha portato la richiesta di delibera”

SESTO FIORENTINO – “Sulla società Multiutility regionale che dovrebbe occuparsi di gestione dei servizi di pubblica utilità delle provincie di Firenze, Prato e Pistoia, l’iter è partito e si deve concludere in tempi rapidi con delibere dei 66 Comuni della Toscana centrale”. Lo sostiene in una nota il capogruppo di IV-Azione Gabriele Toccafondi. “Il Comune […]

SESTO FIORENTINO – “Sulla società Multiutility regionale che dovrebbe occuparsi di gestione dei servizi di pubblica utilità delle provincie di Firenze, Prato e Pistoia, l’iter è partito e si deve concludere in tempi rapidi con delibere dei 66 Comuni della Toscana centrale”. Lo sostiene in una nota il capogruppo di IV-Azione Gabriele Toccafondi. “Il Comune di Sesto Fiorentino che intenzione ha? – chiede Toccafondi – La delibera, atto imprescindibile per far partire la decisione è un atto di giunta, che successivamente esaminerà il consiglio. Che ne pensa la giunta? Per questo motivo ho presentato una interrogazione. Peccato che il prossimo consiglio comunale sia stato spostato a novembre. Il Pd di Sesto oltre a dirci che la discussione deve riguardare il coniglio comunale, cosa che apprezziamo, deve anche dire se in giunta dove è ampiamente rappresentato ha portato la richiesta di delibera sulla Multiutility”.