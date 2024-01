Municipio sempre più “rosa”

SESTO FIORENTINO – Più donne anche nella pubblica amministrazione. E’ quanto emerge dal primo bilancio di genere del Comune di Sesto Fiorentino che sarà presentato venerdì 12 gennaio alle ore 18 nella sala Meucci della biblioteca Ragionieri (piazza della Biblioteca 4). All’incontro parteciperanno il sindaco Lorenzo Falchi, la consigliera delegata alle pari opportunità Irene Falchini e la giornalista Fabiana Martini, autrice del libro-inchiesta “Il governo delle donne. Viaggio tra le amministratrici locali italiane”. Il bilancio di genere è uno strumento di analisi che offre una fotografia del rapporto e del coinvolgimento dei generi nella vita sociale e civile della città; il suo obiettivo è quello di orientare e indirizzare le scelte dell’amministrazione verso una maggiore inclusività, contrastando il divario di genere e innescando un cambiamento non più rimandabile. Realizzato attraverso il progetto “Metro Gebu-Dicu” promosso dalla Città Metropolitana con la collaborazione dell’Università di Firenze in 39 comuni, il bilancio di genere raccoglie dati e indicatori economici e sociali in ottica di genere, mettendo in luce le buone pratiche e gli ambiti prioritari di intervento.

In Comune i dipendenti sono 281 di cui 170 sono donne (60,5%) e 111 sono uomini (39,5%). Le donne sono in maggioranza in tutti i settori (tranne che in Infrastrutture e 30 Ambiente e Polizia Municipale); gran parte delle dipendenti del personale amministrativo è impiegata nei Servizi demografici alla persona (30% del totale delle donne). Nel dettaglio, le donne risultano appartenere anche a categorie professionali più alte. Sono 57, infatti, quelle che occupano posizioni afferenti alla categoria D, contro 31 uomini. Anche nella C, le donne rappresentano la maggioranza netta, rappresentando il 67,1% della categoria. Le fasce d’età dai 41 ai 60 anni sono quelle che raccolgono la maggior parte del personale, includendo il 73,7% dei dipendenti; sono, però, anche quelle dove il divario numerico tra donne e uomini è maggiore, con 130 donne (62,8% del totale della categoria) su 77 uomini (37,2% del totale della categoria). Il bilancio è disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/bilancio-di-genere.