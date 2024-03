Municipium, tutto il Comune di Signa in una App

SIGNA – Il Comune di Signa amplia le modalità di comunicazione con i cittadini introducendo Municipium, sviluppata dal Gruppo Maggioli. “Una App – si legge in una nota – che è già un successo in oltre 1.000 enti in Italia e ora arriva a Signa per rendere la comunicazione più diretta e interattiva. Con Municipium, […]

SIGNA – Il Comune di Signa amplia le modalità di comunicazione con i cittadini introducendo Municipium, sviluppata dal Gruppo Maggioli. “Una App – si legge in una nota – che è già un successo in oltre 1.000 enti in Italia e ora arriva a Signa per rendere la comunicazione più diretta e interattiva. Con Municipium, l’amministrazione diventa ancora più digitale e accessibile. E’ lo strumento adatto a un’amministrazione semplice e amica del cittadino perché permette una comunicazione immediata e a doppio senso: il Comune può informare i propri cittadini e i cittadini possono interagire con il proprio Comune. La app offre infatti al Comune la possibilità di segnalare gli eventi presenti sul territorio e di inviare notifiche Push per aggiornamenti istantanei, mentre i cittadini possono condividere eventi e news comunali via sms, WhatsApp e social network direttamente dalla App e consultare facilmente le mappe dei punti di interesse locali.

Municipium offre servizi essenziali: la funzione “Segnalazioni” permette ai cittadini di inviare al Comune segnalazioni geolocalizzate corredate di foto – come danni alla segnaletica o danni al manto stradale – e offrire suggerimenti al Comune tramite la categoria di segnalazioni Idee e proposte. “Abbiamo puntato sulla digitalizzazione – dicono il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore Gabriele Scalini – e sui servizi on line fin dall’inizio del nostro mandato. La App Municipium arricchisce l’offerta digitale del Comune garantendo semplicità e un vasto patrimonio informativo. Una App che non si limita a informare ma promuove la collaborazione attiva dei cittadini che possono contribuire al miglioramento e alla valorizzazione di Signa”. Municipium è disponibile gratuitamente sia per dispositivi IOS che Android e si integra perfettamente con il nuovo sito istituzionale ottimizzando la gestione dei contenuti. Adesso il Comune di Signa entra a far parte della community di Municipium: grazie al comodo sistema multi-Comune viene offerta ai cittadini la possibilità di accedere alle informazioni, alle news e ai punti di interesse anche di tutti gli altri Comuni che hanno già attivato la App. Per maggiori informazioni sui servizi disponibili dell’applicazione per il Comune, si può consultare il sito web www.municipiumapp.it