“Muoio per te”, il libro di Riccardo Nencini dedicato a Matteotti alla Biblioteca CiviCa

CALENZANO – Si terrà giovedì 5 settembre alle 16.30 alla Biblioteca CiviCa la presentazione del libro di Riccardo Nencini “Muoio per te” dedicato a Giacomo Matteotti. Insieme all’autore parteciperanno Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Rondino, che leggeranno brani del libro per meglio inquadrare la figura dell’uomo Matteotti. La presentazione del libro è curata da Spi Cgil. “Abbiamo voluto celebrare quest’anniversario dedicandolo a Giacomo Matteotti, martire antifascista assassinato 100 anni fa. – spiegano da Spi Cgil – Non a caso Mussolini volle uccidere quest’uomo, che con la sua coerenza per primo denunciò in Parlamento la nascita di un regime autoritario in Italia”.